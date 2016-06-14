Журналист обвинил ВОЗ в непоследовательности

С таким заявлением в колонке выступил редактор журнала Форбс Майкл Ожанин, сообщает РБК-Украина.

Так, журналист разделяет обеспокоенность мирового медицинского сообщества о целесообразности проведения Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в связи с распространением вируса Зика.

"Стоит вспомнить о том, сколько людей пострадало из-за того, что ВОЗ и другие организации ошибались годами по ДДТ (инсектицид). ВОЗ распространила эпидемию Эболы в 2013, позволив инфекционному заболеванию, которое можно предотвратить, выйти из-под контроля", - отмечает журналист.

По его мнению, приоритеты организации "кажутся более политическими, чем медицинскими - и недавние выпады против электронных сигарет показывают, что ВОЗ больше обращает внимание на силу и контроль, чем на науку".

"Бюджет ВОЗ составляет более 4,4 миллиарда долларов США, и формально подотчетен членам правления, которые, в свою очередь, могут влиять на стратегические политические решения, используя систему голосования "один штат-один голос" в Ассамблее ВОЗ. На практике представительство с правом голоса в многосторонних организациях может быть поставлено под угрозу организационными структурами, которые позволяют принимать основные решения повестки дня либо вне структур представителей, либо через включение многочисленных фондов, которые "на слуху" и искажают широкие стратегии в секторе", - аргументирует эксперт.

Напомним, как писали СМИ, в конце мая 150 экспертов по вопросам здравоохранения подали открытое письмо в соответствующее агентство ООН, призывая отменить или перенести Олимпийские игры в Бразилии. Зато ВОЗ заявила, что перенос или отмена Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро не будет иметь значительного влияния на глобальную ситуацию с распространением вируса Зика. Сейчас участники игр ставят под вопрос свое участие в Летних Олимпийских играх в Бразилии, принимая во внимание вспышку вируса Зика.