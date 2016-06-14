На Харьковщине СБУ задержала боевика "ДНР", вербовавшего наемников (фото)

Правоохранители установили, что житель Харьковской области в течение августа - октября 2015 года принимал участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины в составе тергруппировки"Восток". В незаконном вооруженном формировании террористов он был снайпером, а также дежурил на блокпостах в районе Авдеевки Донецкой области.

От главарей "Востока" он получил задание вернуться на Харьковщину для вербовки наемников в террористические группировки. По оперативной информации спецслужбы, боевик получил от одного из местных жителей предварительное согласие перейти на временно оккупированные территории.

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Правоохранители задержали вербовщика в одном из населенных пунктов Змиевского района Харьковской области. В ходе обыска по месту жительства боевика изъяты две гранаты Ф-1 и РГД-5, а также несколько десятков патронов к автомату Калашникова.

Вербовщику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 260 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.