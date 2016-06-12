Порошенко: Украинцы снова стали сильнейшими благодаря рекорду Ломаченко

Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что украинцы снова стали сильнейшими, благодаря установлению рекорда на боксерском ринге Василием Ломаченко.

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«Украинцы снова сильнейшие! Василий Ломаченко становится новым чемпионом мира по боксу по версии WBO!», - написал глава государства в своем Twitter.

Ломаченко стал чемпионом мира в двух весовых категориях. Он дебютировал в новой для себя весовой категории - втором полулегком весе (до 59 кг), установив при этом рекорд по скорости завоевания мирового титула в двух дивизионах. Он нокаутировал чемпиона мира по версии WBO в этом весе Романа Мартинеса.

Таким образом, у Ломаченко в коллекции появился второй чемпионский титул в другой весовой категории. Чтобы добиться этого, украинец потратил всего 7 поединков на профессиональном ринге - меньше, чем кто-либо в истории бокса.