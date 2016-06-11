Во время нападения на Посольство Украины в Москве никто из сотрудников не пострадал

Во время ночного нападения на Посольство Украины в Москве сотрудники дипломатического представительства не пострадали.

Об этом сообщил украинский дипломат.

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"В ходе наглой провокации - нападения на посольство Украины - сотрудники и имущество диппредставительства не пострадали. Провокаторы пришли организованно, зажгли файеры, бросали в сторону посольства куриные яйца, после чего организованно ушли", - сказал сотрудник посольства.

По его словам, если бы не антиукраинские лозунги, могло бы показаться, что эта организованная группа лиц пришла поздравить с началом финала Евро-2016 - было очень ярко от горящих файеров.

В то же время он подчеркнул, что российские правоохранительные органы не помешали нападавшим в проведении провокационной акции.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью около 200 человек собрались у посольства Украины в Москве, они выкрикивали антиукраинские лозунги, забросали посольство Украины яйцами и файерами.