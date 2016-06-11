В Москве неизвестные закидали яйцами и файерами украинское посольство (видео)

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что около 200 человек собрались в ночь на субботу в Леонтьевском переулке в столице России.

Молодчики выкрикивали антиукраинские лозунги, закидывали посольство Украины яйцами и файерами.

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Акция длилась чуть более 20 минут, российская полиция не задержала никого из участников события.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 10 июня, более 100 активистов пикетировали Генеральное консульство Российской Федерации в Одессе. Отмечается, что в этот день консульство РФ с 16.00 планировало проводить прием-банкет по поводу предстоящего Дня России (12 июня). Активисты привезли с собой конский навоз и собирались забросать им здание, но правоохранители не позволили этого сделать. Активисты также установили две символические виселицы, и бросали в сторону консульства куриные яйца.