Климкин: приговор крымского суда в отношении гражданина Украины Коломийца является "ничтожным"

Об этом Климкин написал на своей странице в Twitter.

«Активист Майдана Андрей Коломиец - очередная жертва "росправосудия" в оккупированном Крыму. Приговор является ничтожным и за свободу Андрея мы будем бороться», – говорится в сообщении.

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Активист Майдана Андрей Коломиец - очередная жертва "росправосуддя" в оккупированном Крыму. Приговор является ничтожным и за свободу Андрея мы будем бороться — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 10, 2016

Как сообщал УНИАН, 10 июня суд Симферополя приговорил украинца Андрея Коломийца к 10 годам колонии строгого режима за "покушение на сотрудников крымского "Беркута" в ходе событий Евромайдана в Киеве в 2014 году.