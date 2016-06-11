Климкин: приговор крымского суда в отношении гражданина Украины Коломийца является "ничтожным"

01:14, 11 июня 2016
Общество
2565 0

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал «ничтожным» решение симферопольского суда в оккупированном Крыму в отношении активиста Евромайдана Андрея Коломийца.

Клімкін обіцяє

Об этом Климкин написал на своей странице в Twitter.

«Активист Майдана Андрей Коломиец - очередная жертва "росправосудия" в оккупированном Крыму. Приговор является ничтожным и за свободу Андрея мы будем бороться», – говорится в сообщении.

Читайте такжеАдвокат украинца, которому грозит 20 лет тюрьмы в Крыму, рассказал о его задержании в РФ и пытках

Как сообщал УНИАН, 10 июня суд Симферополя приговорил украинца Андрея Коломийца к 10 годам колонии строгого режима за "покушение на сотрудников крымского "Беркута" в ходе событий Евромайдана в Киеве в 2014 году.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter