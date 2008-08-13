Из Грузии эвакуировали всех украинцев, которые выразили желание вернуться

По состоянию на сегодняшнее утро, согласно поручению премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО о немедленной эвакуации граждан Украины из Грузии, все украинские граждане и члены их семей, которые изъявили желание вернуться из зоны конфликта, доставлены на Родину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, последние две группы граждан Украины прибыли в международный аэропорт «Борисполь» сегодня утром - это 26 человек из Тбилиси и около 110 человек - из Батуми.

Оперативное возвращение украинских граждан из Грузии стало возможным благодаря согласованной работе Министерства транспорта и связи, Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, Министерства иностранных дел Украины, отмечает пресс-служба Кабмина.

На протяжении 12-13 августа в Украину прибыли почти полтысячи граждан Украины, эвакуированных из Грузии.

Как сообщили УНИАН в управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, в частности, в аэропорт «Борисполь» во вторник вечером прибыли 200 человек и еще 158 были доставлены повторными рейсами на протяжении ночи со вторника на среду.

Кроме того, представители украинского правительства обеспечили эвакуацию еще 100 украинцев из Поти, которые уже сегодня до полудня прибудут в Одессу на пароме.

Это полный перечень граждан Украины, которые заявили о своем намерении вернуться на Родину.