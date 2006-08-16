Почему цены на нефтепродукты не снижаются

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ называет процесс стабилизации цен на нефтепродукты в регионах непростым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Симферополе.

«Это процесс не простой, есть определенная инерция», - сказал он, отвечая на вопрос о том, почему в некоторых регионах, несмотря на подписанный протокол, цены на нефтепродукты так и не снизились.

«Мы не ставим задачи «ходить с палкой», - подчеркнул украинский премьер. Он добавил, что в части регионов удалось закрепить цены на нефтепродукты на уровне, о котором нефтетрейдеры договорились с министром топлива и энергетики, а в некоторых регионах – пока нет.

Как сообщал УНИАН, 12 августа министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО провел встречу с украинскими нефтетрейдерами, в ходе которой был подписан протокол об установлении цены на нефтепродукты на эту неделю на уровне не выше 4,70 грн. за литр бензина А-95 и 4,10 грн. за литр дизтоплива.