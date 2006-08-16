В школьных буфетах и столовых запрещено продавать чипсы, орешки...

Министр образования и науки Станислав НИКОЛАЕНКО подписал приказ о запрещении продавать в школьных столовых и буфетах продукты, которые содержат синтетические красители, ароматизаторы, подсластители, усилители вкуса, консерванты.

Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки.

Приказом, в частности, запрещено продавать чипсы, газированные напитки, квас, сухарики, "воздушный рис", орешки и другие продукты, которые не являются жизненно необходимыми для детей.

Кроме того, министр обязал школьных поваров отказаться от жирной свинины, речной и копченой рыбы, грибов, майонеза и т.п. Из школьных буфетов должен исчезнуть и натуральный кофе и даже пирожные, крем которых сделан из ненатуральных ингредиентов.