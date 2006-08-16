Суд разрешил ставить палатки под Киевской администрацией

Сегодня Шевченковский районный суд Киева отказал Киевской городской государственной администрации в удовлетворении искового заявления относительно ограничения прав пострадавших от аферы «Элита-Центр» устанавливать палатки у стен КГГА.

Об этом УНИАН сообщила член Инициативной группы обманутых инвесторов “Элита-Центр”, которая представляла пострадавших от аферы в суде, Анна ШМИДТ.

В своем иске КГГА, за подписью заместителя городского председателя Виталия ЖУРАВСКОГО, просила суд «установить ограничение на реализацию права М.ВАКУЛЕНКО, А.ШМИДТ, О.ПЕТРОВОЙ на установку с 15.08.2006 бессрочно палаток перед административным зданием Киевской городской государственной администрации на ул. Крещатик, 36)». Признав, что накануне пострадавшие от аферы «Элита-Центр» направили в КГГА сообщение о намерении проводить акцию протеста с использованием палаток, истец объясняет свое требование тем, что заявителями не было получено разрешение от Главного управления градостроения, архитектуры и дизайна городской среды КГГА, отметила А.ШМИДТ.

По ее словам, уже второй день под стенами КГГА проходят протесты пострадавших от аферы группы компаний «Элита-Центр». Утром 15-го августа всего десять человек разбили четыре палатки, а на протяжении дня протестующих уже стало больше ста, добавила А.ШМИДТ.

«Мы требуем от украинской власти письменных гарантий того, что на протяжении определенного времени для нас будет построено жилье», - сказала Людмила ГУЛЬБАНИ, одна из пострадавших.

Пострадавшие утверждают, что из-под стен мэрии они не разойдутся в любом случае. «Даже если нас все-таки вынудят убрать палатки, то мы будем дневать и ночевать на матрасах, стульях, чем-нибудь, - заявила Л.ГУЛЬБАНИ. – А если наши требования не будут выполнены, то 24 августа мы начнем бессрочную голодовку».

Справка УНИАН. В результате строительной аферы «Элита-Центр» в Киеве пострадали свыше 1,5 тыс. человек. По данным милиции, эта компания заключала с гражданами договоры о паевом участии в строительстве домов в разных районах Киева, однако строительство по этим адресам не велось. Досудебное следствие установило факты двойного и тройного оформления договоров на одни и те же квартиры. Общую сумму средств, которые были получены мошенниками, милиция оценивает в 400 млн. грн.

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ 18 июля заявил, что строительство жилья для обманутых инвесторов «Элита-Центр» не начнется, пока Киевской городской госадминистрации не будут предоставлены подтвержденных Министерством внутренних дел Украины списки потерпевших от аферы «Элита-Центр».