Врачи будут принимать пятимесячные роды

С 1 января 2007 года Украина перейдет на стандарт Всемирной организации здравоохранения, в соответствии с которым врачи будут бороться за жизнь младенцев, которые родились после 22-х недель беременности, а не 28-ти, как это есть сейчас.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам Дмитрий ТАБАЧНИК сегодня во время посещений неонаталогического корпуса детской больницы “Охматдет”.

Д.ТАБАЧНИК отметил, что в связи с этим переходом ожидается рост уровня смертности среди младенцев, однако, по его словам, этого избежать невозможно и такие процессы происходили и в других странах.

Вице-премьер сказал, что сегодня хочет “посмотреть, как Украина готовится к переходу на стандарты ВОЗ, и что можно сделать, чтобы мы могли оказывать более качественную медицинскую помощь во время родов”.

Д.ТАБАЧНИК поручил министру здравоохранения Юрию ПОЛЯЧЕНКО создать рабочую группу, которая займется изучением возможностей улучшения материальной и кадровой базы неонаталогических отделений в украинских больницах. Он также поручил совместно с Кабинетом Министров начать разработку всеукраинской программы оказания помощи во время родов и после них в рамках национальной программы “Дети Украины”.

В свою очередь Ю.ПОЛЯЧЕНКО сообщил, что из государственного бюджета на 2007 год планируется выделить 92 млн. грн. на приобретение медицинского оборудования. По его словам, сейчас идут переговоры между Минздравом и Кабмином о направлении 50% этой суммы на оборудование для неонаталогичеких и педиатрических отделений, а также на проекты в рамках программы “Дети Украины”.

Министр сказал, что сейчас Украина занимает 120-е место среди 192 стран по уровню смертности младенцев.