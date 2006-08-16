Черновецкий приглашает амбициозную молодежь на работу в мэрию

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ приглашает амбициозную молодежь на работу в Киевскую городскую государственную администрацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве. «Нам нужны люди. Нам не удалось подобрать 10 тысяч молодых амбициозных людей на очень высокие зарплаты», - сказал он.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подчеркнул, что повысил зарплаты всему среднему звену КГГА до значительных сумм. «Мы надеемся, что к нам в отдел кадров придут новые люди», - добавил он.

По словам киевского мэра, кадровый вопрос - один из самых сложных в работе киевской власти. «Большая армия чиновников до сих пор работает в режиме, заданном прежним руководством», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. «Из жулика нельзя воспитать порядочного человека», - добавил мэр.