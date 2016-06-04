Порошенко наградил комбата "Маугли" орденом Богдана Хмельницкого посмертно
Майор Андрей Жук награжден орденом Богдана Хмельницкого.
Президент Петр Порошенко наградил командира 3-го батальона 72-й отдельной механизированной бригады майора Андрея Жука (позывной "Маугли") орденом Богдана Хмельницкого (посмертно).
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Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.
Отмечается, что майор Андрей Жук награжден высокой государственной наградой за личное мужество и высокий профессионализм, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу.
"Украина потеряла настоящего Воина", - сказал президент, когда стало известно о смерти героя.
"Маугли" погиб 27 мая в зоне АТО, когда бойцы 72-й ОМБР попали в засаду вражеских диверсантов.