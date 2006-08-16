Прогноз Кабмина на следующий год излишне оптимистичен

Общий оптимистический настрой прогноза правительства по основным макропоказателям на 2007 год позволяет сделать вывод - правительство предполагает, что ему удастся избежать резких повышений цены на газ. Так начальник отдела по работе с портфельными инвесторами инвестиционной компании “Арт-Капитал” Владимир ОВАДЕНКО прокомментировал агентству УНИАН постановление, утвердившее прогноз Кабинета Министров по социальному и экономическому развитию Украины на 2007 год.

В целом В.ОВАДЕНКО высказал мнение, что “прогноз правительства на 2007 г. является слишком оптимистическим”.

Прогнозируемый рост ВВП на 6,5% в 2007 г. эксперт считает “чрезмерно оптимистическим, учитывая, что в 2006 г. рост ВВП вряд ли превысит 5% при хорошей мировой конъюнктуре в экспортно-ориентированных отраслях и на фоне отсутствия структурных преобразований в экономике”.

В.ОВАДЕНКО предположил, что правительство Виктора ЯНУКОВИЧА рассчитывает на то, что в следующем году ситуация на мировых рынках металла все еще будет благоприятной для украинских экспортеров. Вероятно, отметил эксперт, для поддержки крупных экспортеров (прежде всего, компаний горно-металлургического комплекса) предусмотрено девальвирование гривни – с текущих 5.05 UAH/USD до 5.15 UAH/USD (среднегодовой курс согласно документу планируется на уровне 5.1 UAH/USD). Впрочем, добавил эксперт, это увязывается с прогнозом роста объемов экспорта на 12,1%, что вполне реально.

В.ОВАДЕНКО также высказал сомнение в реальности прогноза инфляции на следующий год на уровне 7,5%. Во-первых, отметил он, это значительно ниже, чем зафиксировано в 2003-2005 гг. и ожидаемой инфляции в текущем году; во-вторых, снижение обменного курса может вызвать усиление инфляционных ожиданий и спровоцировать ускорение роста цен (в 2005 г. инфляция составила 10,3%. В 2006 году Минэкономики в марте прогнозировало 11,4-11,6% - УНИАН).

Эксперт также затруднился назвать варианты, по которым правительство намерено получить в 2007 г. положительное сальдо по экспорту-импорту товаров и услуг. Возможно, планируется, что крупный бизнес будет тем или иным образом возвращать капитал, накопленный на оффшорных счетах, в Украину, предположил В.ОВАДЕНКО.

Подытоживая комментарий, В.ОВАДЕНКО отметил, что сделать точный макроэкономический прогноз чрезвычайно сложно, так как очень важно качество исходного информационного материала, от которого во многом зависит и качество прогноза. “На наш взгляд, существующий уровень системы сбора, обработки, хранения статистической информации в Украине уже давно не соответствует современным требованиям. Поэтому практически любой прогноз в нашей стране следует принимать с определенной долей скепсиса”, - сказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, своим постановлением (№ 1194 от 14 августа) Кабинет Министров утвердил прогноз экономического и социального развития Украины на 2007 год.

Согласно прогнозу, рост ВВП в 2007 г. должен составить 6,5% (номинальный - 594,1 млрд. грн.), инфляция 7,5%, рост цен производителей промпродукции – 14,4%, позитивное сальдо торгового баланса по итогам 2007 года должно составить 163 млн. долл.

КМУ в 2007 году прогнозирует среднегодовой обменный курс гривни (для расчета Госбюджета) на уровне 5,1 грн. за доллар.