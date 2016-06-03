Эстония решила не препятствовать показу пропагандистского фильма про Донбасс

Об этом пишет Postimees со ссылкой на министра культуры Эстонии Индрек Саара.

"Эстония как демократическое правовое государство уважает свободу слова как одну из основных свобод, при условии, что это не противоречит действующему законодательству и не является средством разжигания вражды и насилия", - говорится в сообщении эстонского ведомства.

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Отмечается, что Посол Украины в Таллинне Виктор Крыжанивский в конце мая обратился к эстонским властям с письменной просьбой не допустить показа на территории Эстонии снятого итальянским режиссером Сарой Реджинелли фильма "Времена Донбасса".

Украинский посол проинформировал, что итальянский журналист Реджинелли нелегально посетила восточную Украину, временно контролируемую российской армией и пророссийскими боевиками.

"Этот фильм является частью идеологической гибридной войны Российской Федерации. Он нацелен на продвижение нелегальных сепаратистских группировок в восточной части Украины и призван опровергать российскую военную агрессию против моей страны", - написал Крыжановский.

Так, с учетом дружественных отношений между Эстонией и Украиной посол просил власти страны не допустить показ этого фильма - в случае, если у кого-то возникнут такие планы.

В свою очередь, эстонский министр, разрешив показ пропагандистского фильма, выразил уверенность, что "двусторонние дружеские связи, основанные на конструктивном сотрудничестве, продолжатся и в дальнейшем".