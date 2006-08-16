Спортивный тренер вез через границу большую партию стероидов

Незаконное перемещение медицинских препаратов через таможенную границу Украины пресечено правоохранителями в Одесской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, в зону таможенного контроля через таможенный пост „Старокозачье” со стороны Украины следовал автомобиль под управлением гражданина Молдовы, который сообщил, что перемещает только небольшую сумму валюты и не имеет предметов, обязательных для декларирования. Однако во время проверки транспортного средства в багажном отсеке автомобиля в дорожном чемодане был обнаружен тайник с 2 тыс. 362 пилюлями различных стероидов, кроме того, в отделении для перчаток на передней панели автомобиля было спрятано 1 тыс. 238 таблеток и ампул в упаковках и 154 без упаковки, а в кармане водительского сидения было обнаружено 40 спрятанных аналогичных препаратов.

Никаких документов на медикаменты не обнаружено. Чем руководствовался в своих действиях иностранец (по специальности – спортивный тренер) – установит следствие, подчеркнули в Гостаможслужбе.

Медицинские препараты, в том числе Экдистен и Сустанон, изъяты. Составлен протокол о нарушении таможенных правил.