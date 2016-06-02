В ОБСЕ надеются, что виновных в "сливе" "Миротворца" привлекут к ответственности

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович надеется на успешное расследование уголовного производства о разглашении данных журналистов на сайте "Миротворец". Соответствующее заявление Миятович обнародовано сегодня пресс-службой ОБСЕ, передает корреспондент УНИАН.

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"Я надеюсь, что следствие привлечет к ответственности тех, кто виновен за утечку и публикацию персональных данных на сайте "Миротворец", - заявила представитель ОБСЕ.

Она подчеркнула, что публикация этих данных может поставить под серьезную опасность работников СМИ.

"Журналисты в Украине должны иметь возможность выполнять свою работу на Донбассе и в других местах, без угроз, преследования или запугивания", - подчеркнула Миятович.

Как сообщал УНИАН, сайт "Миротворец" опубликовал персональные данные журналистов украинских и западных СМИ, аккредитованных в так называемой "ДНР". Сначала в этой базе данных содержалось 4068 имен, но сайт несколько раз обновлял информацию, после чего количество журналистов превысило 5 тыс. лиц.

Журналистское сообщество выразило возмущение такими действиями.

Прокуратура Киева 11 мая открыла уголовное производство по факту обнародования в Интернете личных данных журналистов.