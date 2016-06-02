Скандал с "Миротворцем" набирает обороты: на публикацию данных журналистов отреагировали послы G7

Об этом сообщили в пресс-службе посольства Великобритании в Украине.

"Это противоречит духу и букве украинского законодательства, которое четко определяет, что персональные данные могут быть публично обнародованы в случае индивидуального согласия. Это также противоречит международным обязательствам Украины", - говорится в их заявлении.

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Отмечается, что характеристика всех перечисленных в списке журналистов как "коллаборационистов с террористами" угрожает их безопасности и украинской свободе СМИ.

"У журналистов должна быть возможность выполнять свою работу без угроз, притеснений и запугивания. Это жизненно важно и в украинских интересах, чтобы у журналистов была возможность сообщать о событиях на Донбассе и в любом другом месте", - считают послы G7.

Также они призвали ответственных за "Миротворец" удалить персональные данные с веб-сайта и воздерживаться от провокационных характеристик.

Напомним, сайт "Миротворец" 24 мая обнародовал обновленный список журналистов, которые, как говорится в сообщении на сайте, "сотрудничают со страной-агрессором". В перечне – 293 человека, в том числе четверо украинских журналистов, указаны их почтовые адреса и номера телефонов.