Скандал с "Миротворцем" набирает обороты: на публикацию данных журналистов отреагировали послы G7
Послы G7 глубоко обеспокоены последними существенными раскрытиями персональных данных журналистов веб-сайтом "Миротворец".
Об этом сообщили в пресс-службе посольства Великобритании в Украине.
"Это противоречит духу и букве украинского законодательства, которое четко определяет, что персональные данные могут быть публично обнародованы в случае индивидуального согласия. Это также противоречит международным обязательствам Украины", - говорится в их заявлении.
Читайте такжеСкандал с "Миротворцем": Геращенко потребовал закрыть дело против волонтеров (документ)
Отмечается, что характеристика всех перечисленных в списке журналистов как "коллаборационистов с террористами" угрожает их безопасности и украинской свободе СМИ.
"У журналистов должна быть возможность выполнять свою работу без угроз, притеснений и запугивания. Это жизненно важно и в украинских интересах, чтобы у журналистов была возможность сообщать о событиях на Донбассе и в любом другом месте", - считают послы G7.
Также они призвали ответственных за "Миротворец" удалить персональные данные с веб-сайта и воздерживаться от провокационных характеристик.
Напомним, сайт "Миротворец" 24 мая обнародовал обновленный список журналистов, которые, как говорится в сообщении на сайте, "сотрудничают со страной-агрессором". В перечне – 293 человека, в том числе четверо украинских журналистов, указаны их почтовые адреса и номера телефонов.