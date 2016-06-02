Во Львовской области микроавтобус столкнулся с маршруткой: пострадали 9 человек

В городе Дрогобыч Львовской области в результате столкновения микроавтобуса с рейсовым автобусом пострадали 9 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 2 июня, в 14.10 на ул. Самборской.

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Водитель микроавтобуса Renault Master не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с пассажирским автобусом «Богдан», следовавшим по маршруту «Винники – Дрогобыч».

В результате дорожно-транспортного происшествия травмировано 9 человек, находившихся в транспортных средствах, их доставили в Дрогобычскую городскую больницу с травмами различных степеней тяжести.

На месте работает следственно-оперативная группа, в настоящее время устанавливается сколько пассажиров находилось в автобусе на момент ДТП.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.