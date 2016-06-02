В Днепропетровской облгосадминистрации объяснили, как правильно называется область

Об этом рассказал заместитель председателя Днепропетросвкой областной госадминистрации Владимир Юрченко, передает ИА «МОСТ-ДНЕПР».

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«Председатель Верховной Рады подписал постановление о переименовании Днепропетровска в Днипро. Однако на название региона это не повлияет. Чтобы переименовать Днепропетровскую область, необходимо внести изменения в Конституцию Украины», - пояснил Владимир Юрченко.

Днепропетровская область упоминается в 9-й главе Конституции о территориальном устройстве. Чтобы внести изменения в главный документ страны, нужно подать в Верховную Раду соответствующий законопроект. Это может сделать Президент или 150 депутатов. Далее заключение о соответствии законопроекта Конституции должен предоставить Конституционный суд. На первой сессии Верховной Рады предварительно одобрить Закон должны 226 народных избранников, на второй документ должен набрать 300 голосов. Только после этого область может получить новое название.

19 мая Верховная Рада на исполнение закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики» переименовала город Днепропетровск. Проект постановления № 3864 поддержали 247 народных депутатов. Кроме этого, Рада переименовала город Днепродзержинск Днепропетровской области в Каменское.