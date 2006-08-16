София Ротару страдает от одержимой фанатки

Все мы знаем о существовании безумных , которые приходят на каждый концерт своих кумиров, которые дежурят под балконами их домов, и пытаются влезть в их личную жизнь. Но когда эта мания перерастает в маньячество с угрозами, тогда действительно становится страшно...

София Ротару требует отправитьженщину, которая угрожает ей и ее семье, в психиатрическую клинику на принудительное лечение.

В последнее время жизнь Софии Михайловны превратилась в жуткий ужас. Куда бы не выезжала певица на гастроли, ее везде сопровождала Галина Стародубова, ее фанатка. Сначала «верная» почитательница творчества Софии Михайловны вела себя вполне дружелюбно, дарила цветы и только изредка просила пустить ее за кулисы, чтобы пообщаться со своим кумиром. Но потом начался кошмар... Безумная фанатка начала терроризировать Софию Михайловну телефонными звонками, срывая концерты Ротару ошибочными сообщениями о заложенных в залах бомбах.

Последней каплей, переполнившей чашу терпения популярной певицы, стал звонок безумной фанатки на телефон самой Софии Михайловны. Озлобленная женщина прошипела в трубку, что порежет ножом внуков певицы, если Ротару не согласится на встречу с ней.

Крайне обеспокоенная за жизнь своих близких, София Михайловна обратилась за помощью в МВД России. Певица написала заявление на имя заместителя председателя МВД генерал-лейтенанта Андрея Новикова с просьбой возбудить уголовное дело по факту угрозы жизни и отправить 34-летнюю Галину Стародубову на принудительное психиатрическое лечение.

Галину Стародубову сотрудники тульской милиции уже задерживали несколько раз. Последний арест состоялся после того, как женщина заявила, что взорвет самолет, на котором певица будет вылетать из аэропорта Шереметьево. Тогда безумную почитательницу обвинили по ст. 207 КК РФ (сознательно ошибочное сообщение об акте терроризма).

Обозреватель с ссылкой на Территория А