Каждая запись в "черной бухгалтерии" Партии регионов является отдельным уголовным производством - НАБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

Читайте такжеНАБУ начало расследование по заявлению Трепака о "черной бухгалтерии" Партии регионов

«Конечно, сразу все записи проанализировать будет очень трудно, потому что фактически каждая запись – это отдельное уголовное производство», - заявил Сытник.

«Будут отобраны наиболее резонансные и наиболее крупные суммы и, соответственно, по ним будут проводиться первые следственные и оперативные действия», - добавил директор НАБУ.

Как сообщал УНИАН, 30 мая НАБУ начало расследование по заявлению бывшего первого заместителя председателя СБУ Виктора Трепака.

Он сообщил, что передал в НАБУ документы, которые подтверждают незаконные выплаты Партией регионов наличных средств ряду бывших и нынешних высокопоставленных должностных лиц на сумму почти 2 млрд долларов.