Коломойский выиграл суд у Роднянского

Печерский районный суд г. Киева своим решением удовлетворил в полном объеме исковые требования Игоря КОЛОМОЙСКОГО о признании права его собственности на долю в уставном фонде телеканала “1+1” в размере 70% уставного фонда. Об этом УНИАН сообщил представитель интересов И.КОЛОМОЙСКОГО в суде адвокат Вячеслав КАРТАШОВ.

По его информации, данное решение вынесено сегодня, 16 августа.

В.КАРТАШОВ высказал предположение, что представители ответчика (почетного президента телеканала “1+1” Александра РОДНЯНСКОГО – УНИАН) обжалуют данное решение суда в апелляционной инстанции. “Мы готовы к этому, и, уверен, докажем и там правомерность требований истца”, - отметил адвокат.

Как сообщал УНИАН, И.КОЛОМОЙСКИЙ в прошлом году подал иск в Печерский районный суд г. Киева о признании права его собственности на 70% долю в уставном фонде телеканала “1+1”.

Он также просил суд обязать канал “1+1” внести изменения в учредительный договор устава общества о том, что он является участником ООО "ТРК «Студия "1+1" и владельцем доли в размере 70% уставного фонда, а также обязать Печерскую районную в городе Киеве госадминистрацию зарегистрировать эти изменения в государственном реестре. Однако позже эти исковые требования были сняты.

Ответчиком по данному делу выступил почетный президент телеканала “1+1” А.РОДНЯНСКИЙ.