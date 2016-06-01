В Днепре отметили юбилеи сказки "Лис Микита" и ее автора Ивана Франко

Об этом сообщает Радио Свобода.

Празднично-развлекательные мероприятия организовали в городском Доме искусств, в них приняли участие взрослые и дети.

Юные художники, воспитанники художественных школ города приняли участие в конкурсе рисунка на пленэре «Хитрые проделки Лиса Микиты», посвященного эпизодам сказки Ивана Франко. Лучшие работы получили награды.

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Изюминкой фестиваля стало открытие выставки детского рисунка «Мечты моего детства». Экспозицию сформировали из лучших работ 13 детских студий изобразительного искусства, которые являются постоянными участниками выставок в Доме искусств, в частности, кружка петриковской росписи «Дивоцвит». О своих мечтах и мировоззрение средствами живописи рассказали более 170 авторов.

Кроме того, в программе праздника были выступления юных музыкантов, конкурс рисунков на асфальте «Мы стремимся к миру», развлечения с призами и проч.

Мероприятие завершилось просмотром мультфильмов «Лис Микита» по сказке Ивана Франко и диснеевского «Пиноккио».