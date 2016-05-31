В аэропорту "Жуляны" ищут взрывчатку на борту самолета (фото)
13:40, 31 мая 2016Общество
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Правоохранители проверяют информацию о минировании самолета в столичном аэропорту "Жуляны".
Информация о заминировании самолета в аэропорту "Жуляны" проверяется / Фото ГУ НП в Киеве
ККак сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, сегодня около 12.00 в дежурную часть поступило сообщение, что заминирован самолет, который прилетел из-за границы.
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В аэропорт срочно выехали специалисты взрывотехнического отдела, эксперты-криминалисты, следственно-оперативная группа и оперативные работники. Кроме того, о резонансном сообщении проинформировали СБУ, органы прокуратуры, спасателей и врачей.
Фото ГУ НП в Киеве
Установлено, что на борту самолета находятся 160 человек - пассажиры и экипаж.
Самолет отбуксировали на специально отведенное место, сейчас его проверяют специалисты.
Фото ГУ НП в Киеве
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