В аэропорту "Жуляны" ищут взрывчатку на борту самолета (фото)

ККак сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, сегодня около 12.00 в дежурную часть поступило сообщение, что заминирован самолет, который прилетел из-за границы.

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В аэропорт срочно выехали специалисты взрывотехнического отдела, эксперты-криминалисты, следственно-оперативная группа и оперативные работники. Кроме того, о резонансном сообщении проинформировали СБУ, органы прокуратуры, спасателей и врачей.

Установлено, что на борту самолета находятся 160 человек - пассажиры и экипаж.

Самолет отбуксировали на специально отведенное место, сейчас его проверяют специалисты.