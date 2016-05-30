Еще одна голливудская звезда посетила Краматорск (фото)

Она общалась с переселенцами, проводила мастер-класс, делала селфи и общалась с горожанами, - рассказала "Восточному проекту" директор одного из местных арт-кафе.

"Она очень клевая, ходит босиком везде, не только по земле, но и по условно чистым полам внутри помещений, легко соглашается на селфи со всеми и общение, полное отсутствие пафоса, кушала сидя по-турецки на земле в одном из Краматорских дворов, улыбаясь проходящим мимо людям и приветствуя их "Hello, I'm Ashley", - прокомментировала визит звезды администратор заведения.

Отметим, что Джадд наиболее известная по главным ролям в кинофильмах "Целуя девушек", "Двойной просчёт", "Особо тяжкие преступления" и "Амнезия".

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