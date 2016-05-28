Незаконно осужденный в РФ Кольченко встретился с матерью

Об этом на своей странице в Facebook сообщила мать другого политзаключенного Геннадия Афанасьева.

"Лариса Кольченко вышла из трехдневного свидания с Сашей. Устала. Радостная. Накормила. Поцеловала. Говорено-переговорено. Смотрели вместе новости про Надю (Савченко). Саша передал: "Слава Украине!". Спасибо активистам, членам ГНК, всем, кто помог Ларисе, помогает Саше в Челябинске и Копейске", - написала в Facebook Ольга Афанасьева.

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Как сообщал УНИАН, ранее Минюст Украины обратился к РФ с запросами о передаче незаконно осужденных в России украинцев Савченко, Сенцова, Кольченко, Афанасьева, Юрия Солошенко и Валентина Выговского.