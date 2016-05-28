Гаагский трибунал принял на рассмотрение доклад о военных преступлениях РФ на Донбассе - СМИ
Доклад депутата польского Сейма Малгожаты Госевской о военных преступлениях на Донбассе приняли на рассмотрение в Международном суде в Гааге.
Документ может лечь в основу Трибунала по Донбассу — на его учреждении настаивает Украина и некоторые европейские страны, пишет Новая газета.
Впервые доклад был опубликован еще в конце прошлого года. Впрочем, внимание привлек только сейчас — в связи с интересом, проявленным в Гааге.
В докладе Малгожата Госевская описывает встречи со свидетелями казней и жертвами пыток, встречи записывались во время ее поездок по Донбассу в 2014 году.
Доклад на 157 страницах содержит, в частности, «расстрельные приказы», подписанные лично экс-главкомом «армии Новороссии» Игорем Стрелковым-Гиркиным.
Подлинность «расстрельных приказов» косвенно подтверждал и сам Стрелков-Гиркин — в интервью в мае 2014 года он заявил о расстреле Дмитрия Славова и Николая Лукьянова «за мародерство, вооруженный грабеж, похищение человека, оставление боевых позиций».
Читайте такжеДоклад о военных преступлениях РФ на Донбассе передали в Гаагу
Как сообщалось, доклад "Российские военные преступления в Восточной Украине в 2014 году" польский депутат Малгожата Госевская опубликовала 18 декабря 2015 года.
Документ, созданный при поддержке волонтеров, касается действий российских солдат и пророссийских боевиков на территории Восточной Украины. Кроме того, в тексте упоминаются несколько событий, произошедших в Крыму и в России, куда вывозили пленных.
Рапорт составлен на базе более 60 интервью, которые польские эксперты провели с пленными. Речь идет о таких преступлениях как лишение свободы, физические и психические пытки, ограбления и убийства. Часть материалов потрясает своей шокирующей жестокостью.