Гаагский трибунал принял на рассмотрение доклад о военных преступлениях РФ на Донбассе - СМИ

Документ может лечь в основу Трибунала по Донбассу — на его учреждении настаивает Украина и некоторые европейские страны, пишет Новая газета.

Впервые доклад был опубликован еще в конце прошлого года. Впрочем, внимание привлек только сейчас — в связи с интересом, проявленным в Гааге.

В докладе Малгожата Госевская описывает встречи со свидетелями казней и жертвами пыток, встречи записывались во время ее поездок по Донбассу в 2014 году.

Доклад на 157 страницах содержит, в частности, «расстрельные приказы», подписанные лично экс-главкомом «армии Новороссии» Игорем Стрелковым-Гиркиным.

Подлинность «расстрельных приказов» косвенно подтверждал и сам Стрелков-Гиркин — в интервью в мае 2014 года он заявил о расстреле Дмитрия Славова и Николая Лукьянова «за мародерство, вооруженный грабеж, похищение человека, оставление боевых позиций».

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Как сообщалось, доклад "Российские военные преступления в Восточной Украине в 2014 году" польский депутат Малгожата Госевская опубликовала 18 декабря 2015 года.

Документ, созданный при поддержке волонтеров, касается действий российских солдат и пророссийских боевиков на территории Восточной Украины. Кроме того, в тексте упоминаются несколько событий, произошедших в Крыму и в России, куда вывозили пленных.

Рапорт составлен на базе более 60 интервью, которые польские эксперты провели с пленными. Речь идет о таких преступлениях как лишение свободы, физические и психические пытки, ограбления и убийства. Часть материалов потрясает своей шокирующей жестокостью.