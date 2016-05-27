Мэр Днепра Борис Филатов разрешил выпускникам купаться в городских фонтанах

Соответствующее распоряжение подписал городской голова Борис Филатов. Мэр обязал коммунальные службы привести 9 городских фонтанов в надлежащее состояние и не препятствовать выпускникам купаться в них до 21.00 28 мая. Безопасность и правопорядок будут обеспечивать представители департамента общественного порядка горсовета и полиция.

«Город – это люди, а не мосты, заводы или торговые центры. Город создан для людей, а не для чиновников, жуликов и воров. Своим распоряжением разрешил выпускникам купаться в городских фонтанах. Ведь все равно полезут, хоть как ни запрещай», – написал Борис Филатов на своей странице в Facebook.