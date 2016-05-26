В Виннице открылся Центр поддержки участников АТО и их семей

Как сообщили УНИАН в департаменте по делам СМИ Винницкого городского совета сегодня состоялось открытие центра, который объединил волонтеров, единомышленников и сконцентрировал большой спектр услуг, в которых нуждаются военные на фронте и демобилизованные бойцы.

В Центре АТОшники смогут получать консультации и помощь в оформлении необходимых документов для получения льгот, предусмотренных законов. Здесь будут работать юристы и психологи, а также call-центр. Планируются также проекты для детей воинов АТО.

В помещении есть два конференц-зала – малый и большой, где можно проводить встречи, тренинги, психологические групповые занятия и различные мероприятия. Будет работать также «кухня Мольфара».

Кроме того, в Центре организован сбор гуманитарной помощи для военных и ее отправка в зону АТО.

Для создания центра Винницкий городской совет выделил 1,3 млн грн, которые направлены на проведение капитального ремонта помещения, еще 108 тыс грн – на оплату коммунальных услуг во время работы Центра.

Городской голова Сергей Моргунов, который принял участие в открытии Центра, сказал, что если бы не волонтеры и небезразличные люди, которых поддержали депутаты горсовета и предприниматели, то такого Центра в городе не было бы. «Стены, окна, все остальное – это не главное. Самое главное люди, которые работают на волонтерских началах, которые будут оказывать помощь тем, кто нуждается, которые направят помощь ребятам в АТО, чтобы здесь было мирное небо», - сказал мэр Винницы.

Посетил открытие центра и городской голова Днепра Борис Филатов, он высказал пожелание, чтобы вновь созданный Центр стал местом, которое объединит всех винницких волонтеров. «Днепр кроме того, что это родина добровольческого движения, он еще и мощный центр волонтерского движения, и мне больно смотреть на то, что между собой волонтеры часто не могут найти взаимопонимания, конкурируют, люди все пассионарные, активные, и мне бы хотелось, чтобы хотя бы в Виннице, в этом Центре была точка кристаллизации, чтобы здесь был дом для всех волонтеров, и чтобы все они действовали как единый кулак», - сказал Филатов.

Инициатор создания в Виннице этого центра волонтер Юлия Вотчер сообщила, что на сегодня в этом центре уже реализуется 6 проектов. «Она за очень короткое время из развалившихся подвальных черных стен сделали капитальный ремонт, и сейчас в этом Центре нашли приют, большую творческую площадку, шесть проектов. Все они направлены на то, чтобы сохранить жизни воинов, немного облегчить ситуацию, а также на помощь тем, кто вернулся, и уже выполнил свою миссию. Часто они возвращаются с ранеными душами и покалеченными телами, и, конечно, они заслужили от нас соответствующего уважения и почета», - убеждена Вотчер.

Справка УНИАН. ОО «Мольфар» и ее руководитель Юлия Вотчер известны на всю Украину благодаря своей активной волонтерской деятельности, которая началась еще с Євромайдану. Во время Революции Достоинства они организовали госпиталь в «Украинском доме», который принимал первых раненых во время расстрела участников протеста на Майдане в Киеве. После начала российской агрессии Юлия Вотчер с единомышленниками Владимиром Маевским и Николаем Поничем создали ГО «Народная победа» и запустили проект «Мольфар» и в январе 2016 года эту общественную организацию было переименовано на «Мольфар».

Сейчас силами волонтеров «Мольфару» налажена регулярная помощь бойцам, которые защищают Украину от российских агрессоров на передовых позициях по всей линии фронта на Донбассе. Это военное снаряжение, маскировку и амуниция, продукты питания от «Кухни Мольфара», детские рисунки с моральной поддержкой военным, медицинское оборудование для военных госпиталей на передовой, системы видеонаблюдения, позволяющие «видеть» действия агрессоров на расстоянии до 10 км. «Мольфар» также предоставляет военным бесплатную «облачную» медико-информационную помощь и проводит психологическую работу демобілізованими и с семьями военных.

ОО «Винницкий союз участников АТО» возглавляет Роман Смешной, в прошлом – один из киборгов, которые защищали Донецкий аэропорт. Он был заместителем командира второй десантно-штурмовой роты 90 отдельного аэромобильного батальона.