"Девичьи посиделки до глубокой ночи": Подруга рассказала о первом вечере Савченко на свободе (фото)
Подруга освобожденной украинской летчицы, депутата Верховной Рады Надежды Савченко Ирина Юзик рассказала о "девичьих посиделках" с Надеждой.
Соответствующую запись она опубликовала на своей странице в Facebook.
"...Такие себе девичьи посиделки до глубокой ночи. Нынешняя ночь не для сна... Я часто ее обнимаю и больше молчу. Надя много говорит, рассказывает как 5 часов сидела в автозаке в "стакане" (такая клеточка в автозаке), как до последнего не знала, куда ее везут - на этап или на обмен", - написала она.
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По словам подруги, Савченко "говорит о будущей работе - чем надо заняться и как, как менять страну, как вытаскивать остальных заложников Кремля": "рвется наводить порядок".
Как сообщал УНИАН, в среду, 25 мая, состоялся обмен украинской летчицы Савченко на российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева.
Савченко вернулась в Киев самолетом президента Украины.