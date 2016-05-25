Лидер боевиков "ДНР" пообщался с жителями Херсонщины в ходе "прямой линии" - СМИ

Как сообщает РИА Новости, Захарченко обсуждал с жителями Херсонщины "пути развития Донбасса".

"Референдум о присоединении к России – это один из возможных путей развития Донбасса. Но, согласитесь, референдум надо проводить тогда, когда есть возможность реализовать тот выбор, который сделает народ", — сказал Захарченко.

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Он отметил, что сначала "ДНР" должна построить независимое государство".

"Мы будем принимать решение о проведении референдума о присоединении к России тогда, когда будем уверены в том, что мы сможем реализовать выбор нашего народа, каким бы он ни был. А на сегодняшний день, кстати, как показывает социология, среди вариантов наиболее желательного будущего для наших людей, есть как вариант присоединения к России, так и вариант суверенного независимого государства", — добавил лидер боевиков "ДНР.