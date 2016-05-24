Российские ГРУшники не будут просить о помиловании - адвокат

"В связи с тем, что мы — и осужденные, и защита — не считаем приговор суда законным и обоснованным, мы не согласны с этим приговором, обращаться с этим ходатайством осужденные и защита не будут", — цитирует адвокат Ерофеева Оксану Соколовскую РИА Новости.

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Она отметила, что ходатайствовать о помиловании ГРУшников могут другие лица — по новым правилам обратиться с прошением могут родственники осужденного. Также это может сделать уполномоченный Верховной рады по правам человека.

Напомним, ранее адвокат российского ГРУшника Александрова допускал, что будет просить о помиловании.

Как сообщал УНИАН, российские спецназовцы Александров и Ерофеев 18 апреля приговорены к 14 годам лишения свободы.