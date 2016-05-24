Дело против Карпюка и Клыха: МИД требует от России освободить украинцев в соответствии с Минскими соглашениями

Об этом спикер украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца написала в Twitter, комментируя сообщение адвоката Ильи Новикова о том, что «прокурор запросил для Карпюка 22,5 года строгого режима, для Клыха – 22».

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«Требуем от российской стороны прекратить политические преследования и освободить украинцев в соответствии с Минскими соглашениями и международному праву», - заявила Беца.

Как сообщал УНИАН, на суде в Чечне на процессе по делу граждан Украины Карпюка и Клыиха прокуроры попросили назначить подсудимым наказание в 22,5 и 22 года лишения свободы соответственно.

Суд объявит приговор по делу украинцев 26 мая.

Справка УНИАН. В России Карпюка и Клыха обвиняют в «участии в банде», убийстве и покушении на убийство российских военнослужащих. Российское следствие утверждает, что Клых и Карпюк во времена первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Кроме того, Карпюк якобы в конце 1994-го и начале 1995 года сам принимал в них участие. Также им инкриминируют участие в те годы в УНА-УНСО (тогда это были две отдельные организации), запрещенной в РФ с 2014 года.

Спецслужбы РФ похитили Карпюка в марте 2014 года в Черниговской области, Клыха задержали в августе того же года в российском Орле. Украинцы отрицают свою вину и заявляют, что признания были выбиты из них следствием под пытками.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, чтоКарпюк и Клых должны быть освобождены в соответствии с Минскими соглашениями.

Сегодня, 24 мая, министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что Украина в первый день после вступления в силу приговора по делу Карпюка и Клыха обратится с запросом об их экстрадиции.