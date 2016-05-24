Савченко запретила подавать прошение о помиловании (письмо)
Незаконно осужденная в России украинская летчица, народный депутат Надежда Савченко запретила подавать прошение о помиловании.
Об этом адвокат летчицы Марк Фейгин сообщил в Twitter.
"Надя запретила подавать прошение о помиловании. Я попробую ее убедить и получить согласие. Ради ее свободы", - написал он.
Надя запретила подавать прошение о помиловании. Я попытаюсь ее переубедить и получить согласие. Ради ее свободы. pic.twitter.com/u5JD9sjgph— Mark Feygin (@mark_feygin) 24 мая 2016 г.
Как сообщал УНИАН, суд РФ 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков.
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Президент Порошенко после вынесения приговора Савченко заявил, что Украина готова передать России Александрова и Ерофеева в обмен на освобождение украинской летчицы.
24 апреля Порошенко сообщил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным об алгоритме и сроках освобождения Савченко.
29 апреля стало известно, что Савченко заполнила все документы на экстрадицию.