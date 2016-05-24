РФ устроила в оккупированном Крыму конкурс военных летчиков: перебросила на полуостров Су-24 и "Терминаторы"

"Для участия в Крым перебазированы летный состав и техника Центрального военного округа: модернизированный бомбардировщик Су-24М и два вертолета Ми-8АМТШ. Самолет совершил перелет с авиабазы Шагол, преодолев более 3 тыс. километров, а вертолеты - с аэродрома в Новосибирской области, преодолели около 4 тыс. км, совершив шесть посадок на дозаправку", - цитирует ТАСС пресс-службу военного округа РФ.

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Отмечается, что в конкурсе будут участвовать лучшие российские экипажи.

"Летчики продемонстрируют мастерство на штурмовиках Су-25, бомбардировщиках Су-24, вертолетах Ми-24 и Ми-8. Участникам конкурса предстоит уничтожать передвижной командный пункт, отряд крылатых ракет на старте, роту средних танков на марше", - говорится в сообщении.

Согласно данным пресс-службы, всероссийский этап конкурса летной выучки "Авиадартс-2016" пройдет под Феодосией в аннексированном Россией Крыму с 25 мая по 8 июня.