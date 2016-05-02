Истребители НАТО пять раз за неделю поднимались для перехвата российских самолетов

Об этом сообщили в Минобороны Литвы, передает РБК.

26 апреля истребители был подняты по тревоге с авиабазы Шяуляй, они сопроводили Су-27, вылетевший из Калининграда.

"Самолет летел в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, не передав предварительно план полета, без использования бортового транспондера и без поддержания связи с центрами управления воздушным движением", — отметили в ведомстве.

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27 апреля аналогичный инцидент повторился с самолетом Ил-38, 28 апреля истребители воздушной полиции НАТО дважды поднимались для перехвата Ил-18 и Ил-38, а 29 апреля был перехвачен Ил-20, сообщили в литовском министерстве.

Напомним, 18 апреля УНИАН сообщал, что истребители НАТО в странах Балтии два раза поднимались для перехвата российских самолетов, пролетавших в международной зоне Балтийского моря.