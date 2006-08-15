Азаров продает алмазы в 8 тысяч карат

13:05, 15 августа 2006
Общество
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Израильская компания заинтересовалась

На первом открытом аукционе драгоценностей, организованном Министерством финансов Украины, проданы ювелирные изделия на 414 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, на открытых торгах, проходивших сегодня в здании Украинской межбанковской валютной биржи, было продано 8 лотов. В лоты входили различные ювелирные изделия, а также аффинированный порошок родия. Стартовая цена этих 8 лотов составляла порядка 300 тыс. грн.

Всего на первом открытом аукционе Минфин планировал продать 43 лота, общей стартовой стоимостью 7,1 млн. грн. Потенциальных покупателей заинтересовали 40 лотов, стартовая цена которых 7 млн. грн.

Государственное хранилище драгоценных металлов выписало 39 счетов на 16 лотов, общая стартовая цена которых составляет 4 млн. грн. К 11 августа участники аукциона проплатили 29 счетов, что дало возможность организовать продажу 8 лотов на сегодняшнем аукционе.

По словам директора Госхранилища драгоценных металлов Анатолия ШВАЧКИ, сегодня не выставлялся самый дорогой лот с природными алмазами в 8 тысяч карат стоимостью свыше 3 млн. грн. По словам А.ШВАЧКИ, этим лотом заинтересовалась одна израильская компания, и он будет выставлен на следующем аукционе

Как сообщал УНИАН, по инициативе Министерства финансов отныне продажа драгоценностей, которые перешли в собственность государства, будет проходить публично – на открытых торгах.

 

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