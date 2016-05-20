Генпрокурор на нарах: Луценко посетил свою бывшую камеру в Лукьяновском СИЗО (фото)

Фото в Facebook опубликовала его пресс-секретарь Лариса Сарган.

"Лукьяновское СИЗО. Та же 158 камера, те же нары, тот же коридор, то же зарешеченное окно. Бывший политзаключенный, а теперь - новый генеральный прокурор. От себя добавлю - жутко, заведение не для посещения", - говорится в сообщении.

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Напомним, 12 мая Верховная Рада поддержала назначение Луценко генпрокурором, а Порошенко сразу же подписал соответствующий указ.

Сам Луценко заявил, что видит себя на этой должности не более чем на полтора года.