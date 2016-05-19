Дело против ректора вуза, пытавшейся дать взятку замминистра, передали в суд

Как сообщает пресс-служба НАБУ, обвинительный акт по ч.4 ст.369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу), утвержденный прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры, направлен в суд.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а ее имущество арестовано. Если вина ректора будет доказана в суде, ей грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с возможной конфискацией имущества.

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В рамках данного производства также решается вопрос о наложении штрафа в размере от 20 до 50 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан на юридическое лицо – ВУЗ, в интересах которого действовал правонарушитель.

Сведения об этом уголовном производстве были внесены в Единый реестр досудебных расследований в начале марта 2016 года.

Как сообщал УНИАН, 1 марта была задержана ректор одного из университетов Запорожской области, которая пыталась дать заместителю министра образования и науки Андрею Гевко взятки в размере 10 тысяч долларов. Инцидент был заснят на видео сотрудниками СБУ и НАБУ, к которым накануне обратился сам замминистра.