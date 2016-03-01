В Киеве задержали ректора университета при попытке дать взятку заместителю министра

Как сообщает пресс-центр СБУ, ректор передавала 10 тысяч долларов одному из заместителей министра образования за положительное заключение по аккредитации вуза и избежание ведомственной проверки инспекцией.

Открыто уголовное производство по ст. 369 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос относительно объявления злоумышленнице о подозрении.

Продолжается досудебное следствие.

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Как отмечает в свою очередь пресс-служба Минобразования, инцидент произошел 1 марта непосредственно в стенах министерства. Ректор пыталась дать взятку заместителю министра Андрею Гевко.

Основанием для попытки дать взятку стали махинации администрации университета во время аккредитационной проверки вуза две недели назад. В ходе проверки были выявлены манипуляции со студенческими работами, которые выполнялись подставными лицами.

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"Ректор университета обратилась к заместителю министра образования и науки Украины с просьбой закрыть глаза на выявленные нарушения. За это ректор предлагала взятку. Андрей Гевко отклонил предложение и обратился в Национальное антикоррупционное бюро с соответствующей жалобой", - отмечается в сообщении.

Однако та сегодня все же повторила попытку дать Гевко взятку - 10 000 долларов США с обещанием увеличить сумму.