Украинского религиоведа Козловского в ОРДЛО собираются судить за шпионаж - Геращенко

Об этом сообщила по итогам сегодняшней встречи гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Она отметила, что представители ОРДЛО обещали сегодня предоставить информацию о Козловском, который был задержан в Донецке 27 января 2016 года.

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«Сегодня они заявили, что историка задержали ...за шпионаж, против него возбуждены уголовные дела, и будет суд. И плевать ОРДЛО на все обращения относительно немедленного освобождения пожилого человека, историка», - написала Геращенко.

Так же, по ее информации, ОРДО обещали предоставить информацию об удерживаемом ими сотруднике ООН.

«Ответ - тоже «феерический». Его должны знать все гуманитарные организации: сотрудник ООН задержан «за преступления, которые он совершил до 2014 года, когда еще не был представителем ООН»... Интересно, по какому законодательству и кодексу? РФ? Фантастических выдуманных «республик»?», - отметила Геращенко.

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Как сообщал УНИАН, 23 марта Геращенко передала представителям террористов требование украинских педагогов и ученых освободить известного религиоведа И.Козловского.

16 марта уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях заявила, что в заложниках на территории РФ и оккупированных районах Донбасса удерживаются 124 гражданина Украины, 693 считаются пропавшими без вести.