Минюст РФ получил документы о возвращении Савченко в Украину

Документы о переводе незаконно осужденной в Росси украинской летчицы поступили министерство юстиции РФ. Об этом сообщил в среду глава ведомства Александр Коновалов, передают "РИА Новости".

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"По Савченко от ФСИН пакет документов пришел", — сказал он в ходе Петербургского международного юридического форума.

Как сообщал УНИАН, суд в РФ 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков. Также суд присудил Савченко штраф в 30 тыс. рублей за "незаконное пересечение границы".

24 апреля президент Украины сообщил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным об алгоритме и сроках освобождения Савченко.

29 апреля стало известно, что Савченко заполнила все документы на экстрадицию.