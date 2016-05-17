В Днепропетровске правоохранители задержали наркопреступника, объявленного в международный розыск
15:01, 17 мая 2016Общество
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В Днепропетровске 16 мая сотрудники 7-го управления Департамента противодействия наркопреступности в ходе проведения спецоперации задержали наркодельца, объявленного Интерполом в международный розыск.
В отношении наркоторговца открыто уголовное производство / golos.md
Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления, наркоторговец организовал группу подельников и занимался сбытом опийных наркотиков бесконтактным способом.
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Во время задержания правоохранители изъяли у злоумышленника концентрат из маковой соломки на сумму 10 тыс. грн.
В отношении наркоторговца открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконный сбыт наркотических веществ), предусматривающей срок лишения свободы до 12 лет.
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