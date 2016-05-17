В Днепропетровске заканчивают подготовку уличной экспозиции будущего музея АТО (фоторепортаж)

Как сообщает корреспондент УНИАН, выставка под названием "Дорогами Донбасса" будет занимать тысячу квадратных метров. В том числе в экспозиции использованы дорожные указатели городов Донбасса, поврежденная в боях автомобильная и военная техника, а также другие элементы.

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По словам губернатора Днепропетровщины Валентина Резниченко, основная часть работы над уличной экспозицией уже завершена. Ее открытие состоится до конца мая.

При этом до конца года должна быть завершена вся работа по созданию музея АТО, внутренняя часть которого будет находиться в историческом музее в Днепропетровске, сообщает "Днепр вечерний".