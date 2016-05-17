В службе занятости назвали самые перспективные профессии ближайших лет

По данным Государственной службы занятости, в течение ближайших лет в Украине не будет падать спрос на специалистов в сфере IТ, медицины, сельского хозяйства, а также инженеров.

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"Если вы раздумываете, какой именно специальности необходимо научиться, чтобы в будущем без особых трудностей найти работу, то можем вас заверить, что в ТОП наиболее перспективных в Украине профессий и по востребованности у работодателей, и по уровню заработной платы являются профессии в области IT, медицинской отрасли, инженерные профессии и высококвалифицированные специалисты в аграрной сфере", – отметил исполняющий обязанности председателя Государственной службы занятости Сергей Кравченко.

По его словам, в разрезе рабочих специальностей наибольший спрос будет на трактористов, поваров, швей, водителей и строителей.

В службе занятости добавили, что средняя заработная плата квалифицированного повара составляет около 8 тысяч гривен, а хороший тракторист за год может получать заработную плату до 120 тыс. грн.

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На сегодня, добавил Кравченко, наиболее перспективные профессии в Украине можно бесплатно овладеть, обратившись в службу занятости. "Если к нам обращается человек без специальности, или же, имея образование он не может найти подходящую работу, мы предлагаем бесплатно пройти обучение в центрах профессионально-технического образования ГСЗ или в других учебных заведениях. Так, в течение января-апреля 2016 года, по направлению службы занятости профессиональное обучение проходили 85,9 тыс. безработных, в т. ч. 20,2 тыс. человек учились в ЦПТО".