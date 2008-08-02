Военнослужащих из затопленных районов отпустят домой на 20 дней

Кабинет министров готов предоставить всем категориям военнослужащих из пострадавших от стихии регионов дополнительные отпуска сроком на 20 дней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на внеочередном заседании Кабмина сказала премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Речь идет о том, чтобы все военнослужащие всех категорий получили на 20 дней отпуск для того, чтобы приобщиться к восстановительным работам, где пострадали их семьи», - сказала она.

Премьер подчеркнула, что непосредственно сами военные будут иметь возможность помочь своим семьям.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что на заседании планируется дополнительно выделить средства из резервного фонда Кабмина для Министерства обороны и Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

По ее словам, Минобороны будет активно привлекаться к преодолению последствий наводнения.