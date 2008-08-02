Брюховецкий считает несовершенным тестирование выпускников школ

Выпускники школ после сдачи тестов внешнего независимого оценивания стремительно теряют полученные знания.

Такое мнение в своей статье в “Зеркале недели” №28 (707)от 2 - 8 августа 2008 года высказал основатель и почетный президент Национального университета «Киево-Могилянская академия» Вячеслав БРЮХОВЕЦКИЙ.

По его словам, во время внешнего независимого оценивания тестируются преимущественно не способности выпускников, а механически заученная информация.

В подтверждение своего мнения В.БРЮХОВЕЦКИЙ привел тот факт, что на внутреннем тестировании, проведенном в Киево-Могилянской академии на основе общегосударственных тестов, большинство вступающих в должность не смогли повторить полученные на независимом тестировании результаты.

«В модуле по украинскому языку мы получили такой результат - в тестировании 17 июля подтвердили результат сертификата 53,2% абитуриентов. По математике такой показатель составляет 23,22%, по правоведению - 80,49%, по биологии - 53,41%, по физике - 20% и химии - 97,37%», - подчеркнул В.БРЮХОВЕЦКИЙ, отметив, что абитуриентам предлагались повторно те же задачи.

По мнению почетного президента НАУКМА, это с высокой вероятностью свидетельствует о непрочном характере знаний школьных выпускников.

«Есть основания прогнозировать, что знания, которые проверяются тестами ВНО, являются непрочными. Более того, при такой однозначной направленности тестов педагоги ожидают, что ученики в школе будут изучать только те предметы, которые в будущем будут тестироваться», - отметил В.БРЮХОВЕЦКИЙ.

Причиной того, что существующие общегосударственные тестовые программы не позволяют полностью оценить потенциал абитуриентов, по его мнению, является несовершенство методики Украинского центра оценивания качества образования, который разрабатывал тесты.

«Она (методика) строится исключительно на репродуктивной базе, то есть проверяет только сумму знаний, усвоенных в школе или «натасканных» репетиторами», - объяснил почетный президент НАУКМА.