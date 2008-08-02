Князевич: вспышек инфекционных заболеваний не выявлено

Министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ заявляет, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация в пострадавших районах пока не вызывает опасений, но медицинский контроль по этому поводу продлится до сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.КНЯЗЕВИЧ сообщил сегодня на внеочередном заседании правительства.

«На утро сегодняшнего дня эпидемиологическая ситуация контролируется, и пока не выявлено ни одного факта вспышки инфекционных заболеваний. Но наши ожидания продлятся до сентября, поскольку все инфекции имеют определенный инкубационный период», - сказал В.КНЯЗЕВИЧ.

Министр сообщил, что сейчас в проведении дезинфекции в пострадавших регионах задействовано около 10 тыс. медиков. В.КНЯЗЕВИЧ уточнил, что поручил областным управлениям здравоохранения возобновить работу противоэпидемических комиссий.

В то же время, по словам министра, в результате исследований качества воды пришли к выводу, что до 20% колодезной воды не пригодно к употреблению и еще 15% поверхностных вод не соответствуют санитарным стандартам.