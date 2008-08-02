«Укрзализныця» надеется отстоять свои щебневые карьеры от министра

Благодаря наличию щебневых карьеров в едином производственном комплексе железнодорожного транспорта удалось оперативно преодолеть последствия стихийного бедствия на Западной Украине.

Такое мнение высказал заместитель генерального директора «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК, сообщили УНИАН в управлении по взаимодействию со СМИ «Укрзализныци».

„Пока железнодорожная инфраструктура имеет щебневые заводы и карьеры в едином производственном комплексе, железнодорожники всегда смогут обеспечить оперативное выполнение восстановительных работ любой сложности и удерживать неснижаемый запас материалов. Также наличие в железнодорожном комплексе собственных производственных и ремонтных мощностей позволяет оперативно реагировать на подобные экстремальные ситуации”, - отметил М.КОСТЮК, который с самого начала стихийного бедствия находился на месте событий.

В частности, для возобновления и укрепления земляного полотна на поврежденных участках Львовской железной дороги уже выгружено свыше 20 тыс. куб. м инертных материалов, в том числе свыше 4 тыс. куб. м щебня и свыше 16 тыс. куб. м бутового камня.

Железнодорожники отмечают, что щебневые карьеры и заводы оперативно и ответственно отнеслись к ликвидации последствий ливня.

Кроме того, М.КОСТЮК отметил, что коммерческим карьерам железные дороги для сотрудничества не интересны. „У них нет соответствующего материала, потому что это не основной их вид деятельности – грузить негабарит и бутовые камни”, - сказал он.

Справка УНИАН. «Укрзализныце» подведомственны 20 щебневых карьеров, ведомство потребляет 75% их продукции.

В апреле министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ поручил подготовить пакет документов для продажи карьеров «Укрзализныци». По данным министерства, эти предприятия железнодорожного ведомства являются убыточными. В частности, по результатам деятельности за 2007 год ГП “Управление промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины” получило убыток в размере 5 млн. 310 тыс. грн., в том числе от деятельности карьероуправлений - 1 млн. 507 тыс. грн.